Мостовой назвал условие для приезда в РПЛ звёзд мирового футбола

Экс-игрок сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой считает, что звездные футболисты приезжали бы в РПЛ ради денег, если бы не международный бан от ФИФА и УЕФА.

«В сегодняшнее время в РПЛ мировые звёзды футбола не приедут. Но не будь отстранения от УЕФА, они бы приезжали в Россию, как в песне: «За деньги - да». За деньги звёзды играли бы у нас», - передает слова эксперта «РБ Спорт».

В настоящий момент чемпионат России находится на зимней паузе. После 18 проведенных туров первое место занимает «Краснодар» с 38 баллами. Вторым идет петербургский «Зенит» (36), а топ-3 замыкает московское «Динамо» (32).