Футболист «Локомотива» хочет сыграть за сборную Бразилии

Защитник столичного «Локомотива» Лукас Фассон высказался о выступлениях за олимпийскую сборную Бразилии. На счету 22-летнего игрока пять поединков за эту команду в отборочном турнире ОИ-2024.

«Это бесценный опыт. Я был очень рад, что меня вызвали. Остается мечта выступить в основной сборной. Но сейчас нужно сосредоточиться на больших клубных задачах, которые стоят перед нами», - передает слова бразильского футболиста пресс-служба «железнодорожников».

Напомним, что Фассон защищает цвета московского коллектива с лета 2022 года. В нынешнем сезоне Лукас принял участие в 22 поединках, в которых отметился двумя результативными передачами.