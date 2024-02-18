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​Пономарёв: «Файзуллаев может стать лучшим молодым игроком Кубка Азии»

18 Февраля 2024 • 01:18 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высоко ценит Аббосбека Файзуллаева, выступающего за армейский клуб. Сейчас Файзуллаев задействован за сборную своей страны, Узбекистана, в Кубке Азии. Пономарев верит в то, что именно он может стать лучшим молодым игроком этого турнира.

- Думаю, что шансы стать лучшим именно молодым игроком Кубка Азии Файзуллаев имеет. Это вполне может быть. Это нормальное явление, - цитирует слова Владимира Пономарева Rusfootball.info.

Напомним, что российский чемпионат по футболу сейчас находится в фазе зимней паузы, он возобновится в первый день весны.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв Аббосбек Файзуллаев ещё теги
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