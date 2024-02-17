Деменко предложил Промесу российское гражданство

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко знает, что следует сделать Квинси Промесу, который вошел в клинч с нидерландским правосудием. По мнению Деменко, Промесу следует запросить российское гражданство и свое будущее строить уже в стране, в которой он добился известности и признания со стороны определенной категории людей.

- У него два варианта: либо ты возвращаешься в Россию и ждёшь пока в Нидерландах власть поменяется, но нет никакой гарантии, что через пять лет это же дело не пойдёт в ход. Ему однозначно нужно делать российское гражданство. Иначе по-другому у него нет вариантов, - цитирует слова Деменко Vprognoze.ru.

Напомним, что российский чемпионат возобновится в первый день марта.