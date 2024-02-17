​Канчельскис посоветовал Захаряну обживаться в Испании и заводить друзей

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился своим мнением по поводу адаптации Арсена Захаряна в Испании, где тот выступает за «Реал Сосьедад». По мнению Канчельскиса, Захаряну следует поскорее адаптироваться в Испании и искать себе там новых друзей для облегчения процесса.

- Я считаю, что Захаряну нужно побыстрее вливаться, побольше общаться с футболистами, коммуницировать со всеми и найти круг друзей, которые ему помогали бы в быту в Испании. Ему также нужно выучить язык. Тогда Захаряну будет легче там выступать, - считает Канчельскис, слова которого цитирует Betonmobile.ru.