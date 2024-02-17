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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак объяснил выбор места для третьего сбора «Зенита»

17 Февраля 2024 • 19:49 Комментировать

Первый зимний подготовительный сбор «Зенит» проводил в Абу-Даби (ОАЭ). Второй этап подготовки команды прошёл в Катаре, где «сине-бело-голубые» выступили на Кубке равноправия. Для третьего сбора «Зенит» вернулся в Абу-Даби, и комментарий на этот счёт дал главный тренер команды Сергей Семак.

«Ничего необычного нет. Первый сбор мы провели здесь, во время второго у нас был турнир в Катаре, а на третий сбор вернулись обратно, исходя из спарринг-партнёров. По логистике так было удобнее, поэтому мы выбрали для третьего сбора именно Абу-Даби», - слова Семака приводятся на официальном сайте «Зенита».

Первую официальную игру в 2024 году «Зенит» проведёт через две недели – 2 марта. В этот день команда Сергея Семака будет принимать «Спартак» в девятнадцатом туре чемпионата России.

На текущий момент «Зенит» в турнирной таблице Премьер-лиги идёт вторым, отставая от «Краснодара» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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Сегодня, 17 Февраля
19:49 · Россия. Премьер-лига
​Семак объяснил выбор места для третьего сбора «Зенита»
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