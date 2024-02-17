​Семак высказался о планах на последний сбор «Зенита»

Наставник «Зенита» Сергей Семак дал комментарий о заключительном зимнем сборе команды. Его, как и первый сбор, «сине-бело-голубые» проведут в Абу-Даби (ОАЭ).

«Во время третьего сбора мы будем работать в нашем привычном игровом режиме – так называемом недельном цикле. Это означает, что у нас будет больше восстановительных дней для подготовки – после нагрузок всегда будем восстанавливаться», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Семак добавил, что на третьем сборе «Зенит» будет готовиться к режиму, который будет у команды после возобновления сезона.

Первый матч чемпионата России в 2024 году «Зенит» проведёт в субботу, 2 марта, – против «Спартака» на своём поле.