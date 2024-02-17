«Зенит» будет проводить закрытые матчи

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о третьем зимнем сборе команды в Абу-Даби. У специалиста спросили, известны ли имена соперников «сине-бело-голубых» по ближайшим матчам.

«Предварительно известны, но эти матчи мы проведём в закрытом режиме. Соперники известны не на сто процентов, но в принципе мы понимаем, с кем будем играть», - слова Семака приводятся на сайте «Зенита».

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на два зачётных балла.

Первый официальный матч в 2024 году «Зенит» проведёт 2 марта – против «Спартака» на своём поле.