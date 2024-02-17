​«Промес – не бандит»: Ловчев призвал «Спартак» помочь игроку

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев дал комментарий по поводу ситуации с нападающим Квинси Промесом. Недавно футболиста приговорили к шести годам тюрьмы в Нидерландах, признав его виновным в контрабанде наркотиков. Сторона Промеса сразу же объявила о намерении подать апелляцию. В прошлом году нидерландец подал апелляцию на решение суда о полутора годах тюрьмы за нанесение ранения родственнику.

Ловчев указал на то, что об истории Промеса с наркотиками мало что известно. Ветеран призвал «Спартак» помочь футболисту.

«Промес верой и правдой служил «Спартаку» много лет, теперь клуб должен помогать ему в непростой ситуации. Он же не бандит?! Однозначно не бандит. Сколько уже Квинси живёт на наших глазах в России! И поводов усомниться в нём не было», - цитирует Ловчева Sport24.

«Спартак» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.