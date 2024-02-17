​Аршавин поделился мнением о пассивности клубов РПЛ на рынке

Андрей Аршавин, занимающий пост заместителя гендиректора «Зенита» по спортивному развитию, дал комментарий по поводу работы российских клубов на зимнем трансферном рынке.

«Не знаю, с чем связано спокойствие российских клубов на трансферном рынке зимой. Скорее всего, трудно привезти качественных футболистов. И никто особо не хочет тратить лишние деньги», - цитирует Аршавина «Чемпионат».

До возобновления чемпионата России остаётся меньше двух недель – матчи девятнадцатого тура пройдут 1, 2 и 3 марта. На текущий момент первое место в турнирной таблице Премьер-лиги занимает «Краснодар». Второй «Зенит», становившийся чемпионом в каждом из пяти предыдущих сезонов, отстаёт от «быков» на два очка.