​«Ростову» хватило одного гола для победы над «Астаной»

Клубы Российской премьер-лиги продолжают готовиться ко второй части сезона. В субботу «Ростов» Валерия Карпина провёл товарищеский матч против «Астаны». Ростовчане отпраздновали победу с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Мохаммад Мохеби.

На текущий момент «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Первый официальный матч в 2024 году команда Валерия Карпина проведёт 1 марта – против «Ростова» на поле соперника.