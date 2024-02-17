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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Ростову» хватило одного гола для победы над «Астаной»

17 Февраля 2024 • 18:06 Комментировать
Ростов
1:0
Астана

Клубы Российской премьер-лиги продолжают готовиться ко второй части сезона. В субботу «Ростов» Валерия Карпина провёл товарищеский матч против «Астаны». Ростовчане отпраздновали победу с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Мохаммад Мохеби.

На текущий момент «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Первый официальный матч в 2024 году команда Валерия Карпина проведёт 1 марта – против «Ростова» на поле соперника.

Протокол игры  
Ростов1:0Астана
(1:0) Мохеби Мохаммад19'  
Песьяков СергейОсипенко МаксимСако УмарВахания ИльяГлебов ДанилМохеби МохаммадЩетинин КириллУткин ДаниилГоленков ЕгорРоналдо_El Askalany E.
Запасные: Моисеев Кирилл_Solovjev Y._Koltakov A.Азнауров ИмранМелёхин ВикторКирш Илья_Zubenko I.Комличенко НиколайЛангович АндрейКомаров ИванШанталий ДаниилМедведев НикитаТерентьев ДенисМиронов Андрей СергеевичБайрамян ХоренЧернов Евгений
Заруцкий АлександрАманович АлексаБыстров МаратДосмагамбетов ТимурКазуколовас КипрасЭбонг МаксКуат Исламбек  44'Томасов МаринБасманов СтаниславКаримов РамазанУрега Фабьен
Запасные: Вороговский ЯнМарочкин АлександрБейсебеков АбзалСейсен МухаммеджанАстанов ЭльханПрокопенко ВладиславЧондрич ЙосипМасурас ГиоргосОсей БарнсЖаксылыков НуралиКамара УсуманКусяпов ТалгатБатырхан Мустафин
17 февраля. Стадион "Аль-Найян".

 

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Ростов

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