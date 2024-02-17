​«Ростову» хватило одного гола для победы над «Астаной»

Клубы Российской премьер-лиги продолжают готовиться ко второй части сезона. В субботу «Ростов» Валерия Карпина провёл товарищеский матч против «Астаны». Ростовчане отпраздновали победу с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола стал Мохаммад Мохеби.
На текущий момент «Ростов» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Первый официальный матч в 2024 году команда Валерия Карпина проведёт 1 марта – против «Ростова» на поле соперника.
Протокол игры
|(1:0) Мохеби Мохаммад19'
Песьяков Сергей•Осипенко Максим•Сако Умар•Вахания Илья•Глебов Данил•Мохеби Мохаммад•Щетинин Кирилл•Уткин Даниил•Голенков Егор•Роналдо•_El Askalany E.
Заруцкий Александр•Аманович Алекса•Быстров Марат•Досмагамбетов Тимур•Казуколовас Кипрас•Эбонг Макс•Куат Исламбек• 44'Томасов Марин•Басманов Станислав•Каримов Рамазан•Урега Фабьен
17 февраля. Стадион "Аль-Найян".
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