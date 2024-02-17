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​Селюк высказался о деле Промеса

17 Февраля 2024 • 17:50 Комментировать

Известный агент Дмитрий Селюк высказался о ситуации Квинси Промеса. Как известно, несколько дней назад игрок «Спартака» получил шесть лет тюрьмы в Нидерландах – его признали причастным к контрабанде наркотиков.

По мнению Селюка, РФС должен прописать в регламенте запрет на выступление игроков, которые находятся под арестом. В то же время агент допускает, что Промес не виноват.

«Может действительно его оговорили, это бывает. Действительно, возможно, он не причастен. Не хотелось бы, чтобы Россия рассматривалась, как убежище для всех, кто избегает тюремного наказания», - цитирует Селюка Vprognoze.ru.

В субботу «Спартак» с Квинси Промесом начал заключительный зимний подготовительный сбор в ОАЭ.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Селюк Квинси Промес ещё теги
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