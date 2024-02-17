Российский футболист Денис Глушаков показал, как проводит время во время зимней паузы в чемпионате России.

В социальных сетях экс-капитан «Спартака» опубликовал фото с банным веником, подписав запись: «На процедурах».

В зимнее трансферное окно Глушаков проводил сборы вместе с «Ростовом». Футболист сыграл несколько товарищеских матчей в форме южан, но команда дала понять, что не рассчитывает подписывать с ним контракт.

Последним клубом, где выступал Глушаков, стал «Спартак» Кострома из Второй лиги. На данный момент футболист является свободным агентом.