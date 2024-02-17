​Селюк рассказал, когда сможет оценить зимние трансферы клубов РПЛ

Агент Дмитрий Селюк пока не готов оценивать работу клубов Российской премьер-лиги на зимнем трансферном рынке. По словам агента, какие-то выводы он сможет сделать после первых весенних туров чемпионата.

«Каждую трансфертную кампанию мне задают этот вопрос. Поэтому мне надо посмотреть 1-2 игры. Потому что берут очень много игроков, которых я вообще не знаю кто это такие. А смотреть товарищеские игры или непонятные кубки не буду, по ним судить что-то сложно», - цитирует Селюка Vprognoze.ru.

До возобновления сезона Российской премьер-лиги остаётся менее двух недель. Матчи ближайшего, девятнадцатого тура пройдут 1, 2 и 3 марта. На текущий момент первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», который опережает второй «Зенит» на два зачётных балла.