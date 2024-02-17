​Антон Миранчук пока не готов к Европе – первый тренер игрока

Александр Воронков, который является первым тренером Антона Миранчука, высказался о перспективах футболиста.

Как известно, действующий контракт 28-летнего Миранчука с «Локомотивом» рассчитан до конца нынешнего сезона.

«Наверное, Антон пока не готов к тому, чтобы переходить в европейский чемпионат и играть на высоком уровне. Нужно посмотреть, как он сможет себя показать во второй части сезона. Сейчас у него переломный сезон: у него контракт заканчивается, и Антон должен быть мотивирован», - цитирует Воронкова Metaratings.

В то же время Воронков считает, что Миранчук сможет найти себе новый клуб в чемпионате России, если «Локомотив» всё-таки не продлит с ним трудовое соглашение. По мнению первого тренера игрока, Антон останется востребованным на уровне Российской премьер-лиги.

На текущий момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.