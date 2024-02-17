​Агент Николича ответил на вопрос о «Спартаке»

Агент Деян Йоксимович, который работает с известным тренером Марко Николичем, ответил на вопрос, согласился ли бы специалист возглавить «Спартак» при поступлении соответствующего предложения.

«Не могу комментировать то, чего нет», - цитирует Йоксимовича «РБ Спорт».

В настоящий момент Марко Николич тренирует «Шабаб Аль-Ахли». Ранее в России серб провёл период на тренерском мостике «Локомотива».

С лета 2022 года главным тренером «Спартака» является испанец Гильермо Абаскаль. На текущий момент команда располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.