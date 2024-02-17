​«Спартак» отправится на игру с «Зенитом» из ОАЭ

В субботу «Спартак» начал третий подготовительный зимний сбор в ОАЭ. Этот сбор продлится до 29 февраля. А уже 2 марта команда Гильермо Абаскаля проведёт первый официальный матч в году – против «Зенита» на выезде.

Как сообщает «РБ Спорт», на игру в Санкт-Петербург «Спартак» отправится прямиком из ОАЭ.

После восемнадцати сыгранных туров «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на восемь очков.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» стартует 2 марта в 19:30 по московскому времени.