​Промес прибыл на сбор «Спартака» на фоне шумихи

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прибыл на заключительный зимний сбор команды в ОАЭ. В последнее время вокруг нидерландского футболиста много шума – на родине Промес получил шесть лет тюрьмы, поскольку его признали причастным к контрабанде наркотиков. Вскоре после этого стало известно, что Квинси был объявлен в международный розыск.

Несмотря на всю шумиху, Промес вовремя прибыл в расположение «Спартака» на третий сбор. Команда Гильермо Абаскаля продолжает готовиться ко второй части сезона.

Первый официальный матч в 2024 году «Спартак» проведёт 2 марта – против «Зенита».