Ветеран ЦСКА Геннадий Костылев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о последних новостях команды ЦСКА.

- В СМИ пишут, что 19-летный центральный полузащитник Айсауи подписал контракт с ЦСКА. Как относитесь к такому трансферу?

- Важно, сколько ЦСКА за него заплатил, а таких данных пока нет. Если он дорогой, значит, клуб изучил его от и до. Молодых ребят за большие деньги редко покупают. Может, его взяли на всякий случай. Пока непонятно.

- В таком возрасте парень может конкурировать за место в составе?

- Это всегда сложно. В моей практике были молодые ребята, когда сразу видно, что задатки есть, но они стеснялись. Ребята должны заматереть. Хотя у меня был юноша, который сразу раскрылся. Причем, чем сложнее были матчи, тем лучше он играл. Это Сергей Щербаков. Если бы не авария, стал бы звездой. Это была трагедия. У него были редкие качества. Парень хорошо понимал игру и видел все вокруг.

- Стало известно, что Кругового исключили из заявки «Зенита» на сезон РПЛ. О чем это может говорить?

- Значит, его отдадут в «Зенит-2» или в ЦСКА в аренду. Возможно, идут переговоры. Мы этого не знаем.

- Думаете, «Зенит» может его отпустить в аренду в ЦСКА?

- Не исключаю. Немного времени еще есть.

- Пишут, что бывший нападающий «Факела» Долгов тренируется с ЦСКА. Если он подпишет контракт, это будет усилением?

- Я как-то не обращал на него внимания, хотя матчи «Факела» смотрел. В этом сезоне в Воронеже много приезжих. Мне эта команда не очень нравится, потому что она немного грубоватая. Мало футболистов, которые могут что-то показать.

- В первой части сезона он забил всего один мяч. Это показатель для вас?

- Нет. Он парень молодой, и, возможно, пока ему не хватает силенок. Организм развивается. Есть такие, которые в 17 лет уже крепкие мужики, но это редко бывает. Иногда получается, что данные видно, а сил у парня еще нет. Надо потерпеть.

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- Вчера ЦСКА разгромил «Родину» в товарищеском матче 4:0. Придаете значение таким победам?

- Нет. Возможно, ЦСКА был посвежее. Это надо смотреть. А потом у «армейцев» мастерства больше. Может, они удачно использовали свои моменты.

- На днях стало известно, что сборная России сыграет с Сербией и Парагваем. Как вам соперники?

- Нормальные. Сербы всегда имели хорошую сборную. А Парагвай – тоже добротная команда, но я давно ее не видел. Понятно, что уровень у него хороший. Наверняка игроки этой сборной выступают в серьезных клубах.

- Кроме того, стало известно, что РФС ведет переговоры о проведении в июне товарищеского матча с Беларусью.

- Надо играть между собой. Чем больше – тем лучше. У белорусов всегда были хорошие футболисты. Помню Александра Глеба. В 17 лет его сразу забрали за рубеж в серьезный немецкий клуб.

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Елена Григорьевская