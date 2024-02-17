Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Представитель Лесового рассказал об адаптации игрока в «Маккаби»

17 Февраля 2024 • 14:25 Комментировать

Шахар Гринберг, который является представителем хавбека московского «Динамо» Даниила Лесового, поведал об адаптации российского игрока в «Маккаби» (Хайфа).

«Он адаптируется все лучше и лучше. В последней игре у него была лучшая статистика, учитывая количество минут на поле. Его любят персонал и болельщики. Даниил хороший парень», - передает слова Гринберга «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Маккаби» арендовал Лесового у «бело-голубых» в зимнее трансферное окно.

Даниил принял участие в двух поединках израильского коллектива, в которых не отметился результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Маккаби Хайфа Даниил Лесовой Шахар Гринберг ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Три топ-игрока хотят покинуть «Баварию» из-за Тухеля ​Не только Мбаппе: «Реал» готовит ещё одну трансферную бомбу ​«Ливерпуль» готов заплатить до 50 млн евро за игрока «Барселоны» «Бавария» приняла решение по Тухелю после матча с «Лацио» ​Хаби Алонсо выбрал между «Ливерпулем» и «Баварией» ​«Бавария» выбрала замену для Тухеля ​«Спартак» хочет расстаться с четырьмя игроками «Барселона» и Араухо пришли к важному решению ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей Моуринью назвал клуб, которому желает победы в Лиге чемпионов
«Барселона» в пятом матче подряд не смогла обыграть «Гранаду» Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв «Реал» - «Жирона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0 Леверкузен пьёт и гуляет: «Байер» деклассировал «Баварию» и сделал важный шаг к титулу ​Звезду «Реала» Беллингема могут дисквалифицировать на 10 матчей ​Назван человек, который может помешать трансферу Мбаппе в «Реал» Мбаппе недоволен предложением «Реала» - названа причина ​«Барселона» хочет перехватить Мбаппе у «Реала» «РБ Лейпциг» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 ​«Барселона» на первом месте Ла Лиги – представлена «справедливая таблица»
Спортивные новости
Павлюченкова не сумела выйти в финал «тысячника» в Катаре Чесноков рассказал, кто сыграет в финале турнира в Дохе Ольховский верит в победу Павлюченковой над Рыбакиной в полуфинале турнира в Дохе СКА добыл четвёртую подряд победу в КХЛ, одолев «Салават Юлаев» Каменский похвалил хоккеистов молодёжной сборной России за письмо IIHF Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Февраля
15:57 · Россия. Премьер-лига
​Агент Николича ответил на вопрос о «Спартаке»
15:21 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» отправится на игру с «Зенитом» из ОАЭ
15:00 · Россия. Премьер-лига
​Промес прибыл на сбор «Спартака» на фоне шумихи
14:25 · Россия. Премьер-лига
Представитель Лесового рассказал об адаптации игрока в «Маккаби»
14:18 · Россия. Премьер-лига
Корнеев назвал главные разочарования зимнего трансферного окна в РПЛ
14:10 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о будущем Щенникова
13:29 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Глушаков может найти место в любом клубе РПЛ»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Лантратов: «Если кто-то ездит в сборную России из одолжения, то точно не я»
12:41 · Россия. Премьер-лига
Милонов: «Промеса не надо выдавать, русские своих не сдают»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Промес навсегда останется в России»
12:30 · Россия. Премьер-лига
Корян: «В этом сезоне «Локомотив» может повторить чемпионство»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Уилкшир - о Джикии: «Футболист не должен диктовать свои правила»
09:53 · Россия. Премьер-лига
Сборная России поздравила Сильянова
09:45 · Россия. Премьер-лига
Быстров рассказал, что думает о приговоре Промеса
16 Февраля
23:36 · Россия. Премьер-лига
Сёмин – об Алексее Миранчуке: «Любой другой потерял бы мотивацию на его месте»
Все новости
Рекомендуем