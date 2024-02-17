Представитель Лесового рассказал об адаптации игрока в «Маккаби»

Шахар Гринберг, который является представителем хавбека московского «Динамо» Даниила Лесового, поведал об адаптации российского игрока в «Маккаби» (Хайфа).

«Он адаптируется все лучше и лучше. В последней игре у него была лучшая статистика, учитывая количество минут на поле. Его любят персонал и болельщики. Даниил хороший парень», - передает слова Гринберга «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Маккаби» арендовал Лесового у «бело-голубых» в зимнее трансферное окно.

Даниил принял участие в двух поединках израильского коллектива, в которых не отметился результативными действиями.