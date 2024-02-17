Корнеев назвал главные разочарования зимнего трансферного окна в РПЛ

Экс-игрок московского ЦСКА Игорь Корнеев высказался о зимних трансферах в Российской премьер-лиге. Он разочарован в ЦСКА и «Краснодаре», которые, по его мнению, не взяли игроков на проблемные позиции.

«Посыл «Зенита» понятен - они хотят продолжать выигрывать. Если брать другие клубы, то у каждого из них свои причины тишины. Больше всех разочаровывают «Краснодар» и ЦСКА», - передает слова Корнеева «Чемпионат».

Чемпионат России сейчас находится на зимней паузе. Первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», вторым идет петербургский «Зенит», а третьим – московское «Динамо».