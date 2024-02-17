Агент рассказал о будущем Щенникова

Агент Сергей Пушкин, который представляет интересы защитника московского ЦСКА Георгия Щенникова, высказался относительно будущего своего клиента.

«Вероятность того, что Георгий окажется в новой команде до конца трансферного окна, равна нулю. Что-то есть, но не могу сказать, что имеются какие-то подвижки в поисках команды», - передает слова представителя «Чемпионат».

В настоящий момент 32-летний защитник является свободным агентом. Последним клубом Щенникова был столичный ЦСКА. Георгий покинул «армейский» коллектив летом прошлого года. За ЦСКА игрок выступал с 2008 года.