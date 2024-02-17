Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о последних новостях команд РПЛ.

- В СМИ пишут, что 19-летний центральный полузащитник Айсауи подписал контракт с ЦСКА. Как относитесь к такому трансферу? Возраст не смущает?

- Смущает, конечно. Нужно быть выдающимся футболистом, чтобы в таком возрасте пробиться в основной состав. Организм еще не готов к таким нагрузкам. Может быть, Айсауи купили на перспективу, если его игра понравилась.

- Считаете, сейчас он не сможет помочь ЦСКА?

- Думаю, что эта покупка не в основу. Может быть, пока в молодежке будет играть, не знаю. Но ему надо где-то получать игровую практику. Одними тренировками не обойтись. Так что я пока не понял этого приобретения и не одобряю его. Всегда отношусь с настороженностью к таким футболистам. Но, может быть, это большой талант, Я же не видел его игру. Потому что иначе не вижу смысла покупать таких молодых ребят. У нас в школе свои такие же игроки подрастают.

- Стало известно, что Кругового исключили из заявки «Зенита» на сезон РПЛ. О чем это может говорить?

- Возможно, у него был какой-то конфликт с Семаком. Понятно, что футболист хотел играть в основе, но его не ставили. Круговому нельзя сидеть в запасе, это ведь отсутствие игровой практики. Такие футболисты всегда выходят из формы. Считаю, что Семак не прав в этой ситуации с исключением из заявки на сезон и лишением игровой практики из-за конфликта.

- Кругового так и не отдадут в аренду в ЦСКА?

- Ну а что тут такого? Куда девать игрока в такой ситуации? «Армейцы» же согласны взять его к себе до конца сезона. Просто надо договориться с Семаком, чтобы отдал его в аренду.

- Несмотря на все сложности и объявление в международный розыск, Промес принял решение остаться на сборах со «Спартаком». Что об этом думаете?

- Промесу надо принимать российское гражданство. Мало ли что они там, в Нидерландах, надумали. Сейчас игроку нельзя выезжать за границу, чтобы избежать ареста. Даже на сборах в ОАЭ ему находиться опасно. Ну, будет жить в России, это же не проблема. А туда ему показываться нельзя, иначе сядет в тюрягу.

- Думаете, Россия не отдаст его на экстрадицию?

- Ни в коем случае не отдаст. У нас нет договора с Нидерландами на счет того, чтобы выдавать преступников. Нашим тоже никого не отдают, кстати.

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- На днях стало известно, что сборная России в марте сыграет с Сербией и Парагваем. Как вам соперники?

- Нормальные соперники, надо играть. Посмотрим на них и на свой уровень на фоне этих команд. Мы должны видеть какие-то новые сборные. Это важно для роста ребят. А то мы сейчас варимся в собственном котле. Я вообще считаю, что нам надо было уходить в Азию, чтобы играть на турнирах.

- Кроме того, стало известно, что РФС ведет переговоры о проведении в июне товарищеского матча с Беларусью.

- Ну а что, разве белорусы плохо играют? Нормальная у них команда. РФС все правильно делает.

Елена Григорьевская