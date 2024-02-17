Кавазашвили: «Глушаков может найти место в любом клубе РПЛ»

Ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о дальнейших перспективах полузащитника Дениса Глушакова. Хавбек прошел зимние сборы с «Ростовом», после чего покинул клуб.

«Он может найти место в любом клубе РПЛ, потому что техничный и грамотный игрок. Всем командам нужны качественные футболисты, списывать Глушакова со счетов рановато», - передает слова Кавазашвили телеканал «Матч ТВ».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги 37-летний полузащитник выступал за подмосковные «Химки» и «Пари НН». Глушаков принял участие в 21 поединке, отметившись голом и результативной передачей.