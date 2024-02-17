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Лантратов: «Если кто-то ездит в сборную России из одолжения, то точно не я»

17 Февраля 2024 • 13:08 Комментировать

Страж ворот московского «Локомотива» Илья Лантратов высказался о приглашении в национальную сборную России.

«Я считаю, что пока не дебютировал - все-таки с Катаром я сыграл мало. Но я готов ездить в сборную - это честь и престиж. Если кто-то ездит в сборную из одолжения, то точно не я», - рассказал голкипер в интервью корреспонденту Sport24.

Напомним, что ближайший товарищеский поединок сборная России проведет против национальной команды Сербии. Встреча состоится 21 марта в Москве. 25 марта подопечным Валерия Карпина предстоит еще одним спарринг – против сборной Парагвая.

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