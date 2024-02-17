Милонов: «Промеса не надо выдавать, русские своих не сдают»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился мнением о судебном приговоре форварда московского «Спартака» Квинси Промеса. 32-летнего нидерландца приговорили к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков.

«Это вопрос «Спартака», им с этим жить. Однако это уже дело клуба - решать, нужен он им или нет, не будем отнимать их полномочия. Выдавать его точно не надо. Русские своих не сдают», - передает слова депутата «РБ Спорт».

Напомним, что контракт Промеса с московским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В первой половине сезона Квинси сыграл 17 матчей в чемпионате России. Нападающий забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.