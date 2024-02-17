Смородская: «Промес навсегда останется в России»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с журналистами высказался о нападающем «Спартака» Квинси Промесе, которого приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

«Что будет делать Промес после вынесения приговора? Не знаю, но, думаю, теперь он навсегда останется в России - в других странах его арестуют с большой долей вероятности», - передает слова Смородской «РБ Спорт».

В текущем сезоне чемпионата России 32-летний нидерландец сыграл 17 матчей, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач. Контракт форварда с «красно-белыми» истекает грядущим летом.