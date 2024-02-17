Корян: «В этом сезоне «Локомотив» может повторить чемпионство»

Форвард «Химок» Аршак Корян поделился мнением о турнирных перспективах московского «Локомотива» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Скоро ли «Локомотив» сможет повторить чемпионство? Хотел бы, чтобы как можно скорее. Может быть, в этом сезоне. Всегда можно победить любого соперника», - передает слова Коряна «РБ Спорт».

После первой половины сезона чемпионата России «железнодорожники» набрали 31 очко. Подопечные Михаила Галактионова занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.