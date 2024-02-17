Уилкшир - о Джикии: «Футболист не должен диктовать свои правила»

Экс-футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир в беседе с журналистами поведал о ситуации защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Джикия? Во-первых, я считаю, что тренер всегда должен контролировать ситуацию, а футболист не должен диктовать свои правила. Во-вторых, мне нет вообще никакого дела до «Спартака», - приводит слова Уилкшира «РБ Спорт».

Напомним, что Джикия лишился места в стартовом составе «красно-белых» по ходу нынешнего сезона. Защитник принял участие в девяти встречах. Срок действующего трудового соглашения между Георгием и москвичами истекает грядущим летом.