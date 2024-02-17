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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сборная России поздравила Сильянова

17 Февраля 2024 • 09:53 Комментировать

Сегодня, 17 февраля, день рождения отмечает защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов. Пресс-служба сборной России поздравила футболиста с 23-летием.

«Желаем защитнику счастья и достижения всех поставленных целей!» - говорится в публикации национальной команды в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Сильянов провел 12 поединков, в которых не отметился результативными действиями.

После 18 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 31 очко и занимают четвертое место в турнирной таблице. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Краснодара» на семь баллов.

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