Быстров рассказал, что думает о приговоре Промеса

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владимир Быстров высказался о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса. 32-летнего нидерландца признали виновным в деле о контрабанде наркотиков и объявили в международный розыск.

«Если он находится в ОАЭ, его могут арестовать и передать Нидерландам. Если всё ляжет на плечи «Спартака» - тяжело будет решить вопрос. Если его арестуют, контракт будет аннулирован», - рассказал Владимир в эфире телеканала «Матч ТВ».

На днях стало известно, что суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения. Трудовое соглашение нападающего со «Спартаком» рассчитано до конца этого сезона.