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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» может пойти на дно без Промеса, на нём всё держится

17 Февраля 2024 • 09:25 Комментировать

В феврале суд Амстердама признал форварда «Спартака» Квинси Промеса виновным во всех вменённых ему преступлениях и назначил футболисту тюремный срок на 7,5 года в совокупности. Ранее он на 1,5 года был приговорён к тюремному заключению за поножовщину, позже получил заочный срок 6 лет тюрьмы по делу о наркотиках. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» попытается разобраться, каким может быть развитие событий.

В данный момент никто не может сказать, как поступит столичный клуб после апелляции в суде. Уже 16 февраля Промес был объявлен в международный розыск.

Промес раскрылся после прихода Абаскаля, он главная звезда команды

Чтобы определить это, нужно вернуться в прошлое. При Доменико Тедеско Промес набрал 3+2 за весну и выдал несколько прекрасных матчей. В последнем туре чемпионата против «Ахмата» (2:2) его гол и Виктора Мозеса протащили «Спартак» в еврокубки.

При Руе Витории и Паоло Ваноли голландец по ожидаемой остроте был даже хуже Зелимхана Бакаева. Как раз в это время «Спартак» проседал в атаке, а Промес не входил в топ-10 по большинству статистических метрик.

После прихода Абаскаля всё изменилось. Он мог играть как при схеме 3-5-2, так и разыгрывать в атакующем ромбе, даже брать игру больше на себя в 4-3-3. Можно вспомнить дерби с ЦСКА (2:2), где Промес сыграл центрфорварда и забил из-за штрафной.

Почему игра «Спартака» держится на нём

Промеса можно смело назвать ключевым игроком для «красно-белых» с Абаскалем. Испанец мог спокойно отказаться от услуг Александра Соболева и Антона Зиньковского. Промес свободно заменял игроков на этой позиции. Клуб отказался от Шамара Николсона, отпустил Кейта Бальде. Однако для Промеса всегда есть место на поле.

В текущем сезоне голландец входит в топ-3 по системе «гол+пас» (6+6) и в топ-5 по голам без учёта пенальти. В прошлом сезоне он боролся с Малкомом за статус первой звезды РПЛ. В этом чемпионате Промес не на 100% доказал, что может стать суперзвездой в нашем чемпионате, но ему ничего не может помешать.

Промес – ключевой игрок для «Спартака» 

Для Абаскаля футболист стал незаменимым игроком. Он компенсирует недостатки в составе, тактике. Квинси адаптировался к требованиям Абаскаля и продолжит спасать «Спартак» уже в весенней части.

Почти с уверенностью можно сказать, что весной главный тренер продолжит эксперименты. Промес может заиграть свободнее, у него развяжутся руки, и он даже может переместиться на роль «десятки».

Поэтому, если «Спартак» останется без столь разнообразного игрока атаки, то этот шаг будет весьма болезненным для команды.

 

 

Заметит ли «Спартак» отсутствие Промеса, если придётся расстаться?
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Спартак Москва РПЛ Гильермо Абаскаль Квинси Промес ещё теги
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