«Спартак» может пойти на дно без Промеса, на нём всё держится

В феврале суд Амстердама признал форварда «Спартака» Квинси Промеса виновным во всех вменённых ему преступлениях и назначил футболисту тюремный срок на 7,5 года в совокупности. Ранее он на 1,5 года был приговорён к тюремному заключению за поножовщину, позже получил заочный срок 6 лет тюрьмы по делу о наркотиках. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» попытается разобраться, каким может быть развитие событий.

В данный момент никто не может сказать, как поступит столичный клуб после апелляции в суде. Уже 16 февраля Промес был объявлен в международный розыск.

Промес раскрылся после прихода Абаскаля, он главная звезда команды

Чтобы определить это, нужно вернуться в прошлое. При Доменико Тедеско Промес набрал 3+2 за весну и выдал несколько прекрасных матчей. В последнем туре чемпионата против «Ахмата» (2:2) его гол и Виктора Мозеса протащили «Спартак» в еврокубки.

При Руе Витории и Паоло Ваноли голландец по ожидаемой остроте был даже хуже Зелимхана Бакаева. Как раз в это время «Спартак» проседал в атаке, а Промес не входил в топ-10 по большинству статистических метрик.

После прихода Абаскаля всё изменилось. Он мог играть как при схеме 3-5-2, так и разыгрывать в атакующем ромбе, даже брать игру больше на себя в 4-3-3. Можно вспомнить дерби с ЦСКА (2:2), где Промес сыграл центрфорварда и забил из-за штрафной.

Почему игра «Спартака» держится на нём

Промеса можно смело назвать ключевым игроком для «красно-белых» с Абаскалем. Испанец мог спокойно отказаться от услуг Александра Соболева и Антона Зиньковского. Промес свободно заменял игроков на этой позиции. Клуб отказался от Шамара Николсона, отпустил Кейта Бальде. Однако для Промеса всегда есть место на поле.

В текущем сезоне голландец входит в топ-3 по системе «гол+пас» (6+6) и в топ-5 по голам без учёта пенальти. В прошлом сезоне он боролся с Малкомом за статус первой звезды РПЛ. В этом чемпионате Промес не на 100% доказал, что может стать суперзвездой в нашем чемпионате, но ему ничего не может помешать.

Промес – ключевой игрок для «Спартака»

Для Абаскаля футболист стал незаменимым игроком. Он компенсирует недостатки в составе, тактике. Квинси адаптировался к требованиям Абаскаля и продолжит спасать «Спартак» уже в весенней части.

Почти с уверенностью можно сказать, что весной главный тренер продолжит эксперименты. Промес может заиграть свободнее, у него развяжутся руки, и он даже может переместиться на роль «десятки».

Поэтому, если «Спартак» останется без столь разнообразного игрока атаки, то этот шаг будет весьма болезненным для команды.