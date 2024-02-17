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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Какое место «Спартак» занимал в чемпионате после побед в зимних кубках

17 Февраля 2024 • 09:11 Комментировать

«Спартак» стал победителем зимнего турнира Российской премьер-лиги, проходившего в ОАЭ. Команда Гильермо Абаскаля крупно проиграла «Ростову» (0:3), но затем разгромила «Шабаб Аль-Ахли» (5:0) и «Кайрат» (6:0). В итоге «красно-белые» заняли первое место, обойдя «Ростов» по разности мячей. «Спартак» получил трофей, но, понятное дело, радоваться этому успеху команда долго не будет. Подопечным Абаскаля куда важнее весной подняться в турнирной таблице Премьер-лиги, где сейчас «красно-белые» идут лишь пятыми. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить, какое место занимал «Спартак» после известных побед в зимних кубках.

Копа дель Соль – 2012

Тренер: Валерий Карпин.

Место в РПЛ в зимнее межсезонье: 4.

Итоговое место в РПЛ: 2.

В январе-феврале 2012 года «Спартак» выступил в Испании на Копа дель Соль. Команда Валерия Карпина выиграла этот турнир, обыграв в финале «Копенгаген» со счётом 1:0 благодаря голу Нико Парехи.

Сезон 2011/2012 в РПЛ был переходным, чемпионат состоял из двух этапов. «Спартак» проводил зимнее межсезонье на четвёртой позиции в турнирной таблице группы А с сильнейшими командами. В итоге «красно-белые» финишировали в Премьер-лиге вторыми, хотя отставание от «Зенита» составило целых 13 очков. Летом Карпин ушёл с поста главного тренера «Спартака», команду возглавил Унаи Эмери. Уже в ноябре произошла обратная перестановка.

Кубок Матч Премьер – 2019

Тренер: Олег Кононов.

Место в РПЛ в зимнее межсезонье: 5.

Итоговое место в РПЛ: 5.

В январе 2019 года «Спартак» стал победителем зимнего турнира в Катаре. Команда одержала три чистые победы: над «Ростовом» (2:1), «Зенитом» (3:0) и «Локомотивом» (4:0). Главным тренером «красно-белых» был Олег Кононов, который принял команду в ноябре 2018-го вскоре после увольнения Массимо Карреры.

После столь яркого выступления на зимнем турнире от «Спартака» ждали яркой весны в чемпионате России. «Красно-белые» после первой части сезона отставали от лидирующего «Зенита» всего лишь на шесть очков, и фанаты надеялись на борьбу за титул. Впрочем, «Спартак» Кононова так и остался пятым, набрав на 15 очков меньше, чем чемпион из Санкт-Петербурга.

Кубок Париматч Премьер- 2020

Тренер: Доменико Тедеско.

Место в РПЛ в зимнее межсезонье: 10.

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Итоговое место в РПЛ: 7.

В феврале 2020 года «Спартак» снова выступил в Катаре на зимнем турнире. «Красно-белые» снова стали победителями, хотя на этот раз они набрали не девять очков, а семь. Команда Доменико Тедеско обыграла «Ростов» (2:1) и «Партизан» (3:2), а между этими играми проиграла «Локомотиву» по пенальти после ничьей (1:1).

«Спартак» проводил ту зиму на десятой строчке в турнирной таблице – всего в четырёх очках от зоны прямого вылета. Весной сделать серьёзный скачок «красно-белым» не удалось. В итоговой таблице Премьер-лиги команда Доменико Тедеско оказалась на седьмой позиции и осталась без еврокубков. От ставшего чемпионом «Зенита» спартаковцы в итоге отстали на 33 очка.

Александр Тихий

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Олег Кононов Доменико Тедеско Гильермо Абаскаль ещё теги
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