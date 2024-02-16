Сёмин – об Алексее Миранчуке: «Любой другой потерял бы мотивацию на его месте»

Юрий Сёмин, ветеран отечественного тренерского цеха высказался о прогрессе Алексея Миранчука, который зимой начал регулярно оформлять голевые действия за «Аталанту», в то время как в первые месяцы сезона он редко выходил на поле.

«Я удивляюсь, что ему дают не полное игровое время, которое он заслуживает и это вызывает вопросы. Но Лёша — большой молодец, на правильном пути. Другой бы мотивацию потерял на его месте. А у него она есть», - делится Сёмин с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что у Миранчука в этом сезоне набралось уже три гола и семь голевых передач за бергамасков – на них ему потребовалось 20 матчей.