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«Барселона» перехватит Мбаппе, Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед», а Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль» – в главных слухах недели рубрика

16 Февраля 2024 • 23:23 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, как «Барселона» может перехватить Килиана Мбаппе у «Реала», где может продолжить тренерскую карьеру Жозе Моуринью, и какой специалист заменит Юргена Клоппа на тренерском мостике «Ливерпуля». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Реал» хочет подписать и Мбаппе, и Холанна

Фанаты «Реала» с большим нетерпением ждут летнего трансферного окна. Всё идёт к тому, что мадридский клуб наконец подпишет Килиана Мбаппе. На днях ряд источников сообщили о разговоре футболиста с президентом «ПСЖ» Нассером аль-Хелаифи – Мбаппе уведомил руководителя о намерении уйти летом свободным агентом. Килиан хочет перейти в «Реал», и в ближайшие месяцы стороны будут обсуждать условия контракта.

Появилась информация о том, что летом «Реал» рассчитывает подписать не только Мбаппе. Трансферной целью гранда французской Лиги 1 является и Эрлинг Холанн из «Манчестер Сити». Чтобы провернуть две столь громкие сделки, «Реалу» придётся серьёзно потратиться. Подписание Мбаппе даже свободным агентом будет дорогостоящим, не говоря уже о Холанне, чей действующий контракт с грандом Премьер-лиги рассчитан до середины 2027 года.

«Барселона» перехватит Мбаппе

Мало кто сомневается в том, что летом Килиан Мбаппе примерит на себе футболку «Реала». Тем удивительнее выглядит информация, появившаяся в Испании. Возможность подписания Мбаппе якобы рассматривает «Барселона». Каталонский клуб не прочь перехватить звёздного француза у «Реала» - «сине-гранатовые» якобы даже наводили справки о том, не подписал ли Килиан какое-то соглашение со «сливочными». В нынешней финансовой ситуации предложить Мбаппе контракт «Барселона» не может. Но если каталонцы продадут нескольких игроков летом, то сделка с топ-игроком будет реальной. Мбаппе в «Барселоне» - звучит безумно, не правда ли?

Моуринью будет в «Манчестер Юнайтед»

Вот уже месяц Жозе Моуринью не имеет клубной прописки. Надо сказать, что фамилия Особенного часто фигурирует в слухах. На неделе их было немало – Моуринью сватают в несколько клубов. Так, например, кандидатуру португальца якобы рассматривает «Бавария», которая в обозримом будущем может расстаться с Томасом Тухелем. В Германии Жозе ещё не работал, и это может быть любопытно.

Но куда интереснее выглядит информация о том, что Жозе Моуринью может снова получить работу в Премьер-лиге. По слухам, возможность приглашения Особенного изучает «Манчестер Юнайтед», которым теперь управляет Джим Рэтклифф и его компания. Говорят, что дважды в одну реку не войдёшь, но Моуринью в Англии дважды возглавлял «Челси». Почему бы ему повторно не возглавить «Манчестер Юнайтед»?

«Барселона» вычеркнула Нагельсманна

«Барселона» ищет нового тренера после того, как Хави объявил о решении уйти из клуба в конце сезона. В шорт-листе «сине-гранатовых» находится целый ряд тренеров. На днях появилась информация о том, что каталонцы вычеркнули из списка Юлиана Нагельсманна. Причин две. Во-первых, Нагельсманн тренирует сборную Германии, и летом команда выступит на Евро-2024. То есть немец не сможет начать предсезонку вовремя. А во-вторых, «Барселона» хотела бы заполучить более опытного тренера после ухода Хави.

Хаби Алонсо возглавит «Ливерпуль»

«Ливерпуль» тоже ищет тренера, ведь Юрген Клопп покинет тренерский мостик летом. Если верить слухам, то немца заменит Хаби Алонсо. Молодой специалист якобы предпочитает возглавить именно «Ливерпуль», а не «Баварию», хотя мюнхенцы, пострадавшие от «Байера» Алонсо в недавнем матче Бундеслиги, тоже проявляют интерес. Хаби был бы не прочь провести ещё один сезон в Леверкузене, но с другой стороны он понимает, что следующая возможность получить работу на «Энфилде» может быть нескоро.

Слухи собирал Александр Тихий.

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