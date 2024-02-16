Личка признался, что хотел аренды Тюкавина в «Оренбург»

Марцел Личка, главный тренер московского «Динамо» рассказал, что, будучи тренером «Оренбурга» очень хотел видеть в составе своей команды нынешнего подопечного – Константина Тюкавина.

«Помню, когда я приходил в «Оренбург», мы тоже играли с «Динамо» в Кубке России. Просил Диму Андреева [Спортивного директора клуба] при возможности взять его в аренду, он не всегда играл в старте. К сожалению, не получилось», - вспоминает Личка для телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что Тюкавин в этом сезоне забил в составе динамовцев девять голов, также на счету Константина шесть ассистов в рамках 23 сыгранных встреч.