Пономарёв: «Приговор Промесу никак не повлияет ни на «Спартак», ни на игрока»

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу самой нашумевшей истории в российском футболе в последние дни. Суд Амстердама приговорил лидера атаки «Спартака» Квинси Промеса к семи с половиной годам тюрьмы.
«На «Спартак» ситуация с Промесом никак не повлияет. Плевать ему на всех. Он что будет нервничать из-за этого что ли? Он знает, что его не экстрадируют никуда», - говорит Пономарёв для Betonmobile, добавляя, что у России с Нидерландами нет никаких договорённостей.
Пономарёв добавил, что Промеса могут арестовать в том случае, если он куда-то выедет из России, например, на отдых. Но Россия футболиста никуда не отпустит.
«Обращаться бесполезно. Нервничать никому не нужно: ни ему, ни нам», - добавляет Пономарёв.
Нападающий «Спартака» Промес объявлен в международный розыск
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