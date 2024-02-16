Пономарёв: «Приговор Промесу никак не повлияет ни на «Спартак», ни на игрока»

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался по поводу самой нашумевшей истории в российском футболе в последние дни. Суд Амстердама приговорил лидера атаки «Спартака» Квинси Промеса к семи с половиной годам тюрьмы.

«На «Спартак» ситуация с Промесом никак не повлияет. Плевать ему на всех. Он что будет нервничать из-за этого что ли? Он знает, что его не экстрадируют никуда», - говорит Пономарёв для Betonmobile, добавляя, что у России с Нидерландами нет никаких договорённостей.

Пономарёв добавил, что Промеса могут арестовать в том случае, если он куда-то выедет из России, например, на отдых. Но Россия футболиста никуда не отпустит.

«Обращаться бесполезно. Нервничать никому не нужно: ни ему, ни нам», - добавляет Пономарёв.

Нападающий «Спартака» Промес объявлен в международный розыск