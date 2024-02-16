Личка назвал причину неудач «Динамо» на старте сезона

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка по прошествии полугода назвал причину неудач его клуба на старте сезона, когда динамовцы то и дело теряли очки.

«Стартовые неудачи — ментальная сторона команды. Ментально сильная команда, которая уверена в себе, умеет преодолевать сложные моменты. Такие команды умеют большинство игр довести до победы. Может быть тяжело на поле, но они выигрывают. Этого и не хватало в этой части сезона», - делится Личка с телеканалом «Матч Премьер».

Напомним, что в итоге «Динамо» набрало великолепную форму и уступает в турнирной таблице лишь двум клубам – «Краснодару» и «Зениту».

Личка возглавил московский клуб летом 2023 года, перейдя из «Оренбурга».

Личка: «Любая победа – это показатель хорошей работы»