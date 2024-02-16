Личка назвал главную задачу «Динамо» на зимних сборах

Совсем скоро возобновится сезон в российском футболе, клубы потихоньку заканчивают свои сборы. Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка рассказал, какая задача перед его футболистами стояла на январь-февраль. Эти два месяца, напомним, динамовцы провели на одном сборе в Катаре и на двух – в Турции.

«Наша главная задача на сборах была в том, чтобы сбалансировать игру в защите и сбалансировать атаку и защиту. Чтобы при потере мяча мы компактно работали, как один футболист», - приводит слова чешского тренера телеканал «Матч Премьер».

Ранее Личка выразил недовольство слишком длинной паузой в Премьер-лиге на зиму.