Григорян: «Для меня Личка – номер один в РПЛ по качеству тренировок»

Российский тренер Александр Григорян не сомневается, что из всех тренеров всея РПЛ именно наставник московского «Динамо» Марцел Личка – лучший по методике тренировок.

«Динамо» по потенциалу футболистов нисколько не уступает «Краснодару». А ещё Личка — тренер номер один для меня в рамках РПЛ, если брать качество тренировок. Самый слиьный тренер в плане методического подхода к тренировкам», - делится Григорян с телеканалом «Матч Премьер».

Отметим, что динамовцы идут третьими в турнирной таблице РПЛ с 32 набранными очками, уступая по очкам лишь «Краснодару» и «Зениту» с первых двух мест.