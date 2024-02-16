Айсауи прошёл медосмотр в московском ЦСКА

Алжирский полузащитник Сидахмет Айсауи практически завершил переход в московский ЦСКА.

По информации «Спорт-Экспресса», сейчас североафриканский легионер прошёл медосмотр в армейском клубе. Завершились медицинские процедуры для 19-летнего игрока хорошо, отмечает источник.

Ранее нашему сетевому изданию подтвердили информацию о том, что молодой игрок перебирается в Россию. Поэтому официальное объявление ЦСКА о новичке остаётся лишь делом времени. Прошлым клубом Айсауи являлся «УСМ Алжир».

ЦСКА после первой части сезона РПЛ занимает в турнирной таблице восьмое место с 28 баллами в копилке.