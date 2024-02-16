Гурцкая: «Николич может спасти «Спартак»

Известный агент Тимур Гурцкая порассуждал о возможном назначении в московский «Спартак» Марко Николича. На данный момент известный серб тренирует дубайский «Шабаб Аль-Ахли».

«Если это произойдёт, это будет лучшее, что случилось со «Спартаком» в 21 веке. Спасти «Спартак» может не только Николич, но это очевидное спасение для клуба», - рассужает Гурцкая для портала Metaratings.

Напомним, что сербский тренер уже работал в РПЛ – он возглавлял московский «Локомотив». Также к преимуществам Николича можно отнести то, что Марко говорит на русском языке.

Николич привёл «Локо» к бронзовым медалям РПЛ сезона-2020/21, также в этом сезоне московский клуб при сербе завоевал Кубок России.

Николич признался, что уже несколько раз мог вернуться в РПЛ