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Агент Сосича: «Маджидом по-прежнему интересуются в России» эксклюзив

16 Февраля 2024 • 20:45 Комментировать

Элвис Билалагич, представитель атакующего полузащитника словенского «Радомлье» Маджида Сосича рассказал сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» об интересе к своему клиенту со стороны российских клубов.

«Им по-прежнему интересуются в России. Некоторые клубы на флажке трансферного окна готовы прислать предложение. Всё ещё есть шанс, что он может оказаться в России», - рассказал Билалагич нашему корреспонденту.

Ранее в СМИ этой зимой появлялись новости о том, что Сосич может перебраться в стан середняка текущего сезона РПЛ – «Пари НН». Футболисту 21 год, в этом сезоне на его счету восемь голов и два ассиста в рамках 18 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
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