Булыкин: «Вижу грамотные действия со стороны руководства «Локомотива»

Дмитрий Булыкин, бывший форвард столичного «Локомотива» оценил зимние трансферы «железнодорожников».

«Оценку даст окончание сезона, но я пока вижу грамотные действия со стороны руководства. Нападающий, который в аренде, на которого не потрачено много денег и которого можно купить. И защитник, довольно мощный. Интересно, как габаритный игрок проявит себя в РПЛ», - делится Булыкин с Vprognoze.ru.

Напомним, что «Локо» после 18 туров в сезоне РПЛ финишировал на четвёртом месте турнирной таблицы, у московского клуба 31 балл. Этой зимой команда арендовала у «Тулузы» форварда Саида Хамулича, а также приобрела Жерзино Ньямси, центрдефа «Страсбурга».