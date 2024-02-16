​Уткин отреагировал на смерть фаната «Спартака» Алексея Навального*

Известный спортивный журналист Василий Уткин отреагировал на известие о смерти Алексея Навального* в колонии.

«Добрая память Алексею Навальному*, безвременно ушедшему от нас», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

В своё время Алексей Навальный* говорил о том, что он является болельщиком московского «Спартака». При этом Навальный* отмечал, что не является большим знатоком футбольного мира.

Алексею Навальному* было 47 лет, в колонии он отбывал наказание по нескольким статьям, в том числе по статье о создании экстремистского сообщества.

* Алексей Навальный включён Минюстом России в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.