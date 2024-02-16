Защитника московского «Динамо» Бессмертного прооперировали после перелома ключицы

Три дня назад один из защитников московского «Динамо» Станислав Бессмертный получил очень неприятную травму – перелом ключицы. Это случилось прямо во время товарищеской игры, соперником в которой у динамовцев был «Елимай», футбольный клуб из Казахстана.

Как пишет пресс-служба «бело-голубых», футболист успешно перенёс операцию. К тренировкам он может вернуться уже совсем скоро – через пару недель.

Бессмертный выступает на позиции правого защитника, футболисту всего 19 лет. В этом сезоне в его активе девять матчей за «Динамо», в них футболист отметился голом и ассистом.