Форвард «Ахмата» Конате мог уйти в российский топ-клуб

Дмитрий Селюк, агент форварда «Ахмата» Мохамеда Конате рассказал, что его клиент мог зимой уйти в один из российских топ-клубов. Тем не менее, игрок атаки решил не менять обстановку и остаться там, где играет уже не первый год – в грозненском клубе.

«У нас были предложения зимой от топ-клубов из России и зарубежных команд. Но в «Ахмате» решили, что он должен остаться и помочь команде выправить ситуацию», - делится агент с «Матч ТВ».

Селюк добавил, что нападающий без проблем принял решение остаться, так как очень уважает свой клуб. В «Ахмате» Мохамед с лета 2021 года. В этом сезоне в активе нападающего семь забитых мячей во всех турнирах.

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