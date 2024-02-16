ЦСКА разгромил «Родину»

ЦСКА в пятницу провёл товарищеский матч против «Родины». Команда Владимира Федотова порадовала своих фанатов крупной победой со счётом 4:0. Стоит сказать, что три гола «армейцы» забили ещё до наступления перерыва.

Авторами результативных ударов стали Тамерлан Мусаев, Виктор Давила, Иван Обляков и Фёдор Чалов.

ЦСКА после восемнадцати туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч команда Владимира Федотова проведёт 2 марта – против «Оренбурга» на своём поле.