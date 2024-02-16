ЦСКА разгромил «Родину»

ЦСКА в пятницу провёл товарищеский матч против «Родины». Команда Владимира Федотова порадовала своих фанатов крупной победой со счётом 4:0. Стоит сказать, что три гола «армейцы» забили ещё до наступления перерыва.
Авторами результативных ударов стали Тамерлан Мусаев, Виктор Давила, Иван Обляков и Фёдор Чалов.
ЦСКА после восемнадцати туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч команда Владимира Федотова проведёт 2 марта – против «Оренбурга» на своём поле.
Протокол игры
|(1:0) Мусаев Тамерлан20'
|(2:0) Давила Виктор32'
|(3:0) Обляков Иван44'
|(4:0) Чалов Фёдор90'
Шакеров Ринат•Клещенко Александр•Кризан Митча•Сокол Артём•Ориньо•Фищенко Руслан•Вачхольз Уэсли Ната•Гордюшенко Астемир•Юшин Александр•Бакаев Солтмурад•Тимошенко Иван
16 февраля.
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