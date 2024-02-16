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ЦСКА разгромил «Родину»

16 Февраля 2024 • 18:55 Комментировать
ЦСКА Москва
4:0
Родина Москва
окончен

ЦСКА в пятницу провёл товарищеский матч против «Родины». Команда Владимира Федотова порадовала своих фанатов крупной победой со счётом 4:0. Стоит сказать, что три гола «армейцы» забили ещё до наступления перерыва.

Авторами результативных ударов стали Тамерлан Мусаев, Виктор Давила, Иван Обляков и Фёдор Чалов.

ЦСКА после восемнадцати туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший официальный матч команда Владимира Федотова проведёт 2 марта – против «Оренбурга» на своём поле.

Протокол игры  
ЦСКА Москва4:0Родина Москва
(1:0) Мусаев Тамерлан20'  
(2:0) Давила Виктор32'  
(3:0) Обляков Иван44'  
(4:0) Чалов Фёдор90'  
Акинфеев ИгорьДивеев ИгорьВиллиан РошаЛукин МатвейКеллвен ДугласГайич Милан IIIЗделар СашаМендес ВикторДавила ВикторОбляков ИванМусаев Тамерлан
Шакеров РинатКлещенко АлександрКризан МитчаСокол АртёмОриньоФищенко РусланВачхольз Уэсли НатаГордюшенко АстемирЮшин АлександрБакаев СолтмурадТимошенко Иван
Запасные: Корякин АлександрАгаев АланТананеев ДмитрийМаркитесов ДмитрийДмитриев ОлегКуликов ДаниилМарсиньо ГеррейроСултонов МухаммадКочиев ХетагМещанинов АртёмКалмыков АмурАйдаров СергейКузнецов ДаниилТурищев Максим
16 февраля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва

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