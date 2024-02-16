Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от выступления «армейцев» во второй половине сезона.

«По товарищеским играм я не вижу смысла оценивать форму команды. Здесь результат не главное. Как команда будет готова, это будет только ясно уже в чемпионате. Главное - это коллектив, а вот с этим сейчас беда. Особенно в обороне, какие-то шатания. Нужно решать проблему с обороной, я думаю, надо выделить каких-то защитников, которые будут 100% основными. Нужно уже определиться с этой парой. А то так и будет каждый играть сам на себя.

Мойзес - дешевый пижон. На левом фланге из-за этого у нас тоже проблемы. Дело в том, что он постоянно лезет вперед, а потом не возвращается. Можно иногда подключаться в атаку, но ты сперва обеспечь оборону. А он хочет быть очень заметным, видимо. Так что работы еще много, в том числе и с психологической точки зрения. Каждый должен играть на команду, а они гнут свою линию. Я все-таки верю, что ЦСКА будет бороться за медали, за 2-3 место. Но по игре пока этого не видно. Пока команда не впечатляет, ее место - это пятое максимум. Пока что это не медальная команда», - сказал Пономарёв.