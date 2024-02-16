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Масалитин: «Ситуация с Промесом тяжёлая для «Спартака», его потеря скажется на атакующих действиях клуба» эксклюзив

16 Февраля 2024 • 18:38 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации с полузащитником «Спартака» Квинси Промесом.

- Сегодня суд Амстердама объявил Промеса в международный розыск, но как пояснил известный адвокат Добровинский в СМИ, ему не грозит экстрадиция, потому что между Россией и Нидерландами нет общего соглашения об экстрадиции. Как оцениваете эту ситуацию?

- Она очень тяжелая и, в первую очередь, для руководства «Спартака». Промес – ведущий игрок клуба, и его потеря скажется на атакующих действиях «красно-белых». С другой стороны совершено преступление, связанное с наркотиками. Наверное, хотел по легкому срубить денег. Мы также помним его первое бытовое правонарушение. Но там все было на эмоциях, а здесь продуманное. Поэтому у «Спартака сейчас дилемма, что возобладает: спортивная составляющая или гражданская. В любом случае клуб должен высказать свою позицию, почему поступит тем или иным образом.

- То есть вы не исключаете, что «Спартак» может расторгнуть контракт с Промесом?

- Когда с ним заключали контракт, они знали эту ситуацию. В договоре было написано, что в случае ареста есть право разорвать договор.

- Но если Квинси будет в России, его не арестуют.

- Понятно, что он будет в России, но сколько Промес здесь просидит? Думаю, играть за «Спартак» он не будет.

- Почему? Формальных оснований для разрыва контракта нет. Он не арестован.

- Ясно, что у нас нет договоренности с Нидерландами об экстрадиции, но опять всплывет политическая составляющая. Нас опять будут обвинять, что мы прячем преступников и не выдаем. Это будет очередная пощечина России. Это тяжелая ситуация для руководства «Спартак», оставят они Промеса в команде или нет.

- В ближайшее время Квинси будет подавать апелляцию, потом кассацию. Это не быстро, и выступать за «Спартак» весной он сможет. Думаете, эта ситуация скажется на его игре?

- Все зависит от его состояния. Если он знает, что это дело можно решить, это одно настроение. Если нет – другое.

- У Промеса сейчас только один вариант – получить российское гражданство и оставаться здесь?

- Ну, получит он гражданство, а выездным не будет. Если он как гражданин чувствует ответственность, года три он будет сидеть. Останется без футбола. Потом может выйти по УДО.

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- Но это будет означать конец его карьеры.

- Ну да. Поэтому положение непростое. Если Промес останется в России, вся Европа будет этим возмущена.

- А на результатах «Спартака» сильно скажется отсутствие Квинси? Все-таки это лидер команды.

- Конечно. Хотя в первом круге он не так ярко себя проявлял вместе с Соболевым. А так после Азмуна и Дзюбы это была лучшая связка в чемпионате. Ребята хорошо понимали друг друга, пасовали, забивали. Конечно, это будет потеря, потому что Квинси встроен в спартаковскую систему. Даже если он не в лучшей форме, все равно он забивал. Можно вспомнить сумасшедший гол ЦСКА. Промес помогал команде своими действиями.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Масалитин Квинси Промес Спартак Моска ещё теги
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